Bufera Zirkzee: sostituito dopo mezz'ora e fischiato dai tifosi del Manchester United

Nonostante l'arrivo in panchina di Ruben Amorim , il Manchester United prosegue il suo periodo buio. Quattordicesimo posto in classifica e appena due vittorie nelle ultime sette partite in tutte le competizioni. Nell'occhio del ciclone è finito anche Joshua Zirkzee .

Zirkze preso di mira dai tifosi dello United: cosa è successo

L'ex attaccante del Bologna è stato sostituito da Amorim dopo appena 33 minuti durante la sfida contro il Newcastle. La squadra di Tonali, al momento del cambio, era già sul doppio vantaggio con i gol di Isak e Joelinton. Poco dopo la mezz'ora di gioco l'allenatore portoghese richiama l'attaccante in panchina e fa entrare al suo posto Kobbie Mainoo. Tutto l'Old Trafford reagisce fischiando il giocatore al momento dell'uscita, alcuni esultando come se avessero segnato. Zirkzee ha dunque preso il giubbotto in panchina e si è infilato nel tunnel verso gli spogliatoi. Fin qui l'ex Bologna ha segnato quattro gol in 23 presenze complessive.