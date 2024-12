United, crisi nera: terzo ko di fila, Zirkzee fischiato. Frena ancora il Chelsea

Il Manchester United non riesce più ad uscire dalla crisi. Nonostante l'arrivo di Amorim in panchina, continua la striscia di risultati deludenti dei Red Devils, che chiudono questo 2024 con la terza sconfitta di fila in campionato. All'Old Trafford lo United viene battuto per 2-0 dal Newcastle di Tonali, che chiude la sfida nei primi 20 minuti con le reti di Isak e Joeliton. Pioggia di fischi per Zirkzee, che viene addirittura sostituito già al 33' del primo tempo e che dopo il cambio si è diretto subito negli spogliatoi, senza sedersi in panchina. Crisi totale, di risultati e di squadra, per lo United che si trova al 14° posto con solo 22 punti, a 7 di distanza dalla zona retrocessione.