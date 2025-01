L'Arsenal inizia l'anno con il piede giusto: Brentford battuto in rimonta

LONDRA - Inizia con una vittoria importante il nuovo anno dell' Arsenal , che apre il 2025 superando per 3-1 il Brentford di Thomas Frank , che fino ad oggi aveva quasi sempre fatto bottino pieno tra le mura amiche. Un successo che regala ai gunners di Arteta il secondo posto , a sei lunghezze dal Liverpool (che deve recuperare la stracittadina con l'Everton dei Friedkin).

Brentford-Arsenal 1-3: cronaca, tabellino e statistiche

Spavento iniziale, ci pensa Gabriel Jesus

A portarsi in vantaggio al GTech Community Stadium è pero la squadra di casa, che passa al 13' grazie a Mbeumo, che ringrazia anche l'indecisione di Raya. L'Arsenal reagisce subito e poco prima della mezz'ora raddrizza il risultato con il tap-in di testa di Gabriel Jesus per il gol dell'1-1. Si va al riposo in parità.

Uno-due micidiale e l'Arsenal va

Nella ripresa arriva subito il micidiale uno-due dell'Arsenal, che tra il 50' ed il 53' risolve il derby londinese: Merino capovolge il risultato, seguito a ruota da Martinelli che lo sigilla, annichilendo un Brentford che lamentava anche diverse assenze.

