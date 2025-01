Disastro Juric con il Southampton, tifosi furiosi sui social: "Mandatelo via"

SOUTHAMPTON (INGHILTERRA) - "Mandatelo via". Questo sui social il 'coro' dei tifosi del Southampton contro il tecnico Ivan Juric dopo il 5-0 casalingo incassato dal Brentford nel match valido per la 20ª giornata della Premier League (doppietta di Mbeumo e reti di Schade, Lewis-Potter e Wissa). Un solo punto, all'esordio sul campo del Fulham, per l'ex Roma che ha poi perso tre partite di fila senza riuscire a dare una scossa alla stagione del fanalino di coda del campionato inglese. Altri due ex giallorossi, Huijsen e Kluivert, sono stati invece protagonisti (entrambi titolari) nella sfida vinta 1-0 in casa dal Bournemouth (gol di Brooks) contro l'Everton dei Friedkin .

Tonali batte il Tottenham, bis del Manchester City

Successo per 2-1 per il Newcastle di Tonali (titolare a centrocampo) sul campo del Tottenham: a decidere la sfida le reti di Gordon e Isak, dopo l'iniziale vantaggio degli Spurs con Solanke. Con questa vittoria la formazione di Howe centra la quinta vittoria di fila e si porta a 35 punti in classifica, mentre la squadra guidata da Postecoglou resta ferma quota 24, con appena un punto nelle ultime 4 gare. Sorride poi il Manchester City di Pep Guardiola che cala un poker al West Ham e centra così il secondo successo di fila dopo una lunga crisi: in gol Haaland (doppietta) e Foden, oltre all'autogol di Coufal; tardiva la reazione degli Hammers con un guizzo di Fullkrug.

Aston Villa ok, frena il Chelsea

Barkley e Bailey regalano la vittoria all'Aston Villa in casa contro il Leicester, a cui non basta la rete del momentaneo pari di Mavididi. Frena invece il Chelsea di Enzo Maresca che non va oltre l'1-1 sul campo del Crystal Palace: ospiti avanti con il solito Palmer nel primo tempo, pari dei padroni di casa nella ripresa con Mateta. Attesa ora per Brighton-Arsenal che chiude il programma di oggi (4 gennaio 2025).

