Bentancur, post social dopo il malore in Tottenham-Liverpool: il messaggio è da brividi

“Tutto bene, ragazzi! Grazie per i messaggi!!! Congratulazioni per la vittoria ragazzi!!!". Così Rodrigo Bentancur attraverso il profilo ufficiale X del Tottenham. L'ex centrocampista della Juve si è accasciato al suolo ieri, 8 gennaio, nel corso di Tottenham-Liverpool (semifinale di Coppa di Lega) ed è stato trasportato fuori in barella.