Chiesa si mette in mostra: entra e chiude la goleada del Liverpool

C'è gloria anche per Federico Chiesa nel poker rifilato dal Liverpoo l al modesto Accrington Stanley , nei trentaduesimi di finale di FA Cup . L'attaccante italiano, utilizzato fin qui con il contagocce dal tecnico dei Reds, Arne Slot , è al centro di numerosi voci di mercato , che vorrebbero un suo ritorno in Serie A .

Chiesa, gioia allo scadere

Nonostante l'impegno fosse forse anche inferiore a quello di un'amichevole, contro una squadra della quarta serie inglese, Chiesa aveva ancora una volta iniziato il match in panchina. D'altro canto, i 18 minuti giocati in Premier, più i sessanta secondi in Champions League contro il Milan e i due spezzoni di Carabao Cup, l'avevano già detta lunga sul suo ruolo all'interno della rosa dei Reds. Tuttavia, entrato ad inizio ripresa al posto di Szoboszlai, sul punteggio di 2-0 per il Liverpool, già a segno nel primo tempo con Jota e Alexander-Arnold, l'ex di Fiorentina e Juventus ha arrotondato il punteggio, firmando il 4-0, dopo il tris di Danns, con un bel tiro dalla media distanza.