Premier: il Liverpool pareggia a Nottingham, Manchester City ripreso al 92' dal Brentford

Lo scontro al vertice tra Nottingham Forest e Liverpool , valido per la ventunesima giornata di Premier League , si è concluso sul risultato di 1-1: Chris Wood ha aperto le danze nel primo tempo, nel secondo Diogo Jota ha permesso ai Reds di Slot di difendere i 6 punti di vantaggio dalla rivelazione del massimo campionato inglese.

Il Manchester City maledice il recupero, il Chelsea lo benedice. Potter vince col West Ham

Beffato Pep Guardiola con il suo Manchester City. Dopo due vittorie consecutive i Citizens sono stati riacciuffati sul 2-2 al 92' in trasferta dal Brentford: gol finale dell'ex Fiorentina Norgaard, che ha completato la rimonta iniziata da Wissa dopo la doppietta di Foden. Il recupero sorride, invece, al Chelsea di Enzo Maresca: punto d'oro a Stamford Bridge contro il Bournemouth. Avanti di una rete all'intervallo grazie al solito Palmer, i Blues sono stati riagguantati dall'ex Roma Kluivert, su calcio di rigore, e ribaltati da Semenyo. Al 95' ci ha pensato James a togliere le castagne dal fuoco firmando il pari. Pirotecnico 3-2 del West Ham contro il Fulham: buona la prima in Premier alla guida degli Hammers per Potter, grazie a Soler e Souckek, prima che Iwobi riaprisse i conti, chiusi dall'ex Milan Paqueta e da un altro sigillo di Iwobi.