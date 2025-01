Premier League, gioia Manchester United in rimonta: Diallo travolge Juric

Premier League, i risultati

Diallo condanna Juric: che rimonta del Manchester United!

Con una tripletta di Amad Diallo, il Manchester United di Amorim supera in rimonta il Southampton di Ivan Juric e si rilancia dopo un periodo complicato. A 'Old Trafford' passano però in vantaggio gli ospiti al 43', complice l'autorete di Ugarte. Nella ripresa la squadra dell'ex Roma regge, si difende con le unghie e con i denti ma poi crolla clamorosamente negli ultimi 10 minuti di partita sotto i colpi dell'ex gioiello dell'Atalanta (in nerazzurro tra il 2018 e il 2021), in gol all'82', 90' e 94'.

Manchester United-Southampton 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Il Brighton espugna Portman Road: 2-0 all'Ipswich

Nell'altro match di serata spicca il colpo esterno del Brighton che espugna 'Portman Road' battendo 2-0 i padroni di casa dell'Ipswich. Dopo un primo tempo all'insegna dell'equilibrio, i 'Seagulls' sbloccano il risultato al 59' con la rete di Mitoma (al suo terzo gol stagionale) su assist di O'Riley per poi raddoppiare nel finale di gara con l'acuto di Rutter (82').

Ipswich-Brighton 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Premier League, come cambia la classifica

Il 3-1 ai 'Saints' rilancia il Manchester United che torna alla vittoria in Premier League dopo un mese (2-1 all'Etihad nel derby con il City lo scorso 15 dicembre, ndr) portandosi al 12° posto a quota 26 punti in classifica. Crisi nera per il Southampton di Ivan Juric (un solo punto raccolto in cinque gare di campionato) che resta disperatamente ultimo con appena 6 punti. Sorride anche il Brighton che torna al successo dopo quasi due mesi di digiuno, durante i quali ha raccolto sei pareggi e due sconfitte in otto partite. La squadra di Hurzeler sale così al nono posto, a quota 31 punti, scavalca il Fulham e 'vede' la zona europea. Pesante battuta d'arresto per l'Ipswich che resta inchiodato al terzultimo posto, a 16 punti, in coabitazione con il Wolverhampton.

Premier League, la classifica