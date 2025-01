Kluivert show col Bournemouth: fantastica tripletta al Newcastle di Tonali!

ROMA - Newcastle ko in casa contro il Bournemouth, per 4-1, nella prima partita della 22esima giornata della Premier League. Al St. James' Park titolare Sandro Tonali. L’azzurro però non è riuscito ad incidere. Al 6' ospiti in vantaggio grazie alla rete dell'ex Roma Justin Kluivert. A metà della prima frazione il gol del momentaneo 1-1, firmato da Bruno Guimaraes. Poco prima del riposo un altro colpo di Kluivert e Bournemouth di nuovo avanti. Infine, nel recupero della ripresa le reti del definitivo 4-1, siglate prima dal figlio d'arte olandese (tripletta per lui oggi) e poi da Kerkez, servito proprio da Justin. Il Bournemouth si rilancia così in chiave qualificazione Champions salendo a quota 37 punti, al quinto posto, mentre i Magpies restano quarti con 38 punti.