Premier League, crollo Manchester United: tris Brighton, delude Garnacho. Crisi Juric

LONDRA (INGHILTERRA) - Gol e spettacolo nei match domenicali della 22esima giornata di Premier League . Pesantissimo ko del Manchester United , sconfitto 3-1 dal Brighton a Old Trafford : delude Garnacho , nel mirino del Napoli per il post-Kvaratskhelia . Al secondo posto, a pari punti con l' Arsenal , c'è il Nottingham Forest di Espirito Santo che piega 3-2 il Southampton di Juric in piena crisi. Esordio con vittoria per Moyes sulla panchina dell' Everton : il 3-2 al Tottenham infiamma Goodison Park.

Premier League, i risultati

Sprofonda lo United: Brighton show a Old Trafford

Pesante sconfitta interna del Manchester United, battuto 3-1 dal Brighton a Old Trafford. I Red Devils vanno sotto già al 5' con la rete di Minteh poi riequilibrano il risultato con il calcio di rigore trasformato da Bruno Fernandes al 23'. Nel secondo tempo i Seagulls attaccano e rimettono la freccia con Mitoma, in gol al 60'. Amorim si gioca la carta Garnacho (inizialmente relegato in panchina), in campo al 64' al posto di Mainoo: l'esterno argentino, obiettivo di mercato del Napoli per rimpiazzare Kvaratskhelia, non incide e il Brighton cala il tris al 76' con la rete di Rutter. La squadra di Hurzeler, al secondo successo consecutivo in campionato, sale al nono posto, a 34 punti. Notte fonda per lo United, inchiodato al tredicesimo posto a quota 26 punti.

Manchester United-Brighton 1-3: cronaca, tabellino e statistiche

Nottingham Forest da sogno: è secondo con l'Arsenal

Chi invece sogna a occhi aperti è il Nottingham Forest. La squadra di Espirito Santo batte 3-2 il Southampton di Ivan Juric, fanalino di coda a 6 punti, e aggancia l'Arsenal al secondo posto a quota 44. Al City Ground, i padroni di casa chiudono la pratica 'Saints' già nel primo tempo con le reti di Anderson (11'), Hudson-Odoi (28') e Wood (41'). La squadra dell'ex Roma ha però una reazione d'orgoglio nella ripresa: gli acuti di Bednarek (60') e Onuachu (91') rendono meno amaro il passivo.

Nottingham Forest-Southampton 3-2: cronaca, tabellino e statistiche

Moyes, esordio ok con l'Everton: piegato il Tottenham

Colpaccio salvezza per l'Everton di David Moyes: all'esordio sulla panchina dei Toffees, l'ex Manchester United batte 3-2 il Tottenham a Goodison Park. Primo tempo scoppiettante dei padroni di casa che vanno in gol con Calvert-Lewin (13'), Ndiaye (30') e l'autorete di Gray (47' p.t). Nel secondo gli Spurs attaccano a testa basta, tentano la clamorosa rimonta ma non vanno oltre le reti di Kulusevski (77') e Richarlison (92'). L'Everton sale così a quota 20 punti, momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione. Sconfitta dolorosa invece per il Tottenham che scivola al 15° posto, a 24 punti.

Everton-Tottenham 3-2: cronaca, tabellino e statistiche

Premier League, la classifica