Premier League, tonfo casalingo del Tottenham, il Crystal Palace va ko con il Brentford

Colpaccio Leicester a Londra, Tottenham ko

Brutta battuta d’arreso per il Tottenham di Postecoglou che perde in casa contro il Leicester. I londinesi trovano il vantaggio poco dopo la mezz’ora grazie a Richarlison che capitalizza al meglio un assist di Porro. Ma in avvio di ripresa il Leicester piazza un uno-due micidiale e si prende la partita nel giro di cinque minuti: Jamie Vardy firma il pareggio subito dopo l’intervallo e il centrocampista marocchino El Khannouss mette il sigillo sul successo degli ospiti. Tre punti d’oro per il Leicester che si porta momentaneamente fuori dalla zona retrocessione superando in un solo colpo Ipswich e Wolverhampton. Continua la stagione negativa del Tottenham che -pur lontana dalla zona calda - ora deve iniziare a far punti per non essere coinvolto nella lotta salvezza.

Tottenham-Leicester 1-2, cronaca, tabellino e statistiche

Il Crystal Palace va ko con il Brentford

Vittoria esterna del Brentford che passa a Londra contro il Crystal Palace e rafforza ulteriormente la propria classifica senza inguaiare la compagine londinese. Gli ospiti trovano il vantaggio dopo un quarto d’ora della ripresa grazie a un rigore realizzato dal camerunese Mbeumo, la reazione del Palace è tardiva e il Brentford raddoppia con Schade. Nel finale Esse accorcia le distanze, ma non evita la sconfitta.

Crystal Palace-Brentford 1-2, cronaca, tabellino e statistiche