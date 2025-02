Premier League: Liverpool ok e show del Nottingham Forest, prima vittoria per Juric

Premier League: la classifica aggiornata

Goleada del Newcastle, vittoria esterna per il Liverpool

Un successo esagerato per la squadra allenata da Nuno Espirito Santo: a piegare il Brighton (7-0) la tripletta di Wood (un gol su rigore) e le reti di Gibbs-White, Neco Williams e Jota Silva oltre l'autogol di Dunk. Con questa vittoria il Nottingham Forest aggancia al secondo posto l'Arsenal che domani (2 febbraio), all'Emirates contro il Manchester City di Pep Guardiola, proverà a rispondere al successo di un Liverpool volato momentaneamente a +9 grazie al successo in casa del Bournemouth (0-2). A trascinare i 'Reds' di Arne Slot una doppietta di Salah, a segno su rigore nel primo tempo (30') e poi nella ripresa (75').

Prima gioia per Juric, poker dell'Everton

Salah non è stato però l'unico ex Roma a far festa, perché dopo sei sconfitte in altrettante partite di campionato (con in mezzo la vittoria contro lo Swansea in FA Cup) l'ex tecnico giallorosso Ivan Juric centra il suo primo successo alla guida del Southampton, che resta però sempre ultimo in classifica nonostante il colpo sul campo dell'Ipswich (penultimo ora a +7 sul fanalino di coda): 1-2 il risultato, con le reti di Aribo (21') e Onuachu (87') a vanificare il momentaneo pari trovato dai padroni di casa con Delap (31'). Giornata da ricordare anche per i Friedkin, proprietari della Roma ma anche dell'Everton che celebra il terzo successo di fila in campionato: 4-0 casalingo contro il Leicester, piegato dalla doppietta di Beto (6' e 45+2') e dalle reti di Doucoure (1') e Ndiaye (90'). Sconfitta casalinga invece per il Newcastle, battuto 2-1 dal Fulham che rimonta con Jimenez (61') e Rodrigo Muniz (82') l'iniziale vantaggio dei locali firmato da Murphy (37').

