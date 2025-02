Premier League, Maresca sorride: West Ham ko, segna l'ex laziale Pedro Neto

LONDRA (Regno Unito) - Il Chelsea vince 2-1 in rimonta il derby di Londra con il West Ham United, a Stamford Bridge, nel posticipo del lunedì della 24ª giornata della Premier League. I ragazzi di Enzo Maresca, allenatore in seconda degli Hammers tra il 2018 e il 2019, devono faticare per avere la meglio sulla formazione di Graham Potter, esonerato dal Chelsea nell'aprile 2023 e sulla panchina degli Hammers dal 9 gennaio scorso al posto di Lopetegui. Nel primo tempo ospiti in vantaggio al 42' grazie a Bowen, che sfrutta un clamoroso regalo del Chelsea.