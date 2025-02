Coppa di Lega, il Liverpool ribalta il Tottenham: è in finale con il Newcastle 

Troppo Liverpool per il Tottenham . I Reds hanno stravinto la semifinale di ritorno di Coppa di Lega battendo i londinesi con il punteggio di 4-0. Uno score che ribalta completamente la situazione dato che all'andata il Tottenham si era imposto di misura (1-0) in casa. Ad Anfield Road, senza Federico Chiesa (non convocato), apre le marcature Gakpo al 35', poi il raddoppio lo firma dal dischetto Salah al 52', mentre ne finale arriva il poker grazie alle reti di Szoboszlai e Van Dijk.

Coppa di Lega, la finale è Liverpool-Newcastle

Il Liverpool, quindi, si è qualificato per la finale di Coppa di Lega eliminando il Tottenham. Affronterà il Newcastle (ha eliminato l'Arsenal) il 16 marzo: in palio ci sarà il primo titolo stagionale in Inghilterra. La squadra di Salah è prima anche nella classifica di Premier League. Questa, in prospettiva, può diventare una stagione ricca di trofei per i Reds.