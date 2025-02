Il Manchester City fa causa alla Premier League: il motivo

Queste norme, introdotte nel 2021 dopo l'acquisto del Newcastle da parte del fondo saudita PIF, mirano a garantire il valore di mercato equo negli accordi commerciali con entità legate ai proprietari dei club, per esempio impedendo che accordi come le sponsorizzazioni vengano gonfiati artificialmente. Con questa denuncia, ora ci sono tre cause tra il City e la lega, mentre il club sta affrontando anche più di 100 accuse di presunte violazioni finanziarie.