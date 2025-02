Delusione Liverpool nel derby: l'Everton pareggia al 98'

Everton-Liverpool 2-2: pareggio al 98' dei Toffees, non bastano Mac Allister e Salah

Botta e risposta nel primo tempo del derby del Merseyside, con l'Everton avanti con l'ex Udinese Beto Betuncal, che approfitta di un uno-due con Branthwaite e punisce Alisson, facendo esplodere "Goodison Park". Passano appena cinque minuti e il Liverpool pareggia i conti, con Mac Allister che stacca più in alto di tutti e finalizza al meglio lo splendido di Momo Salah, assoluto protagonista del match. All'alba dell'intervallo, Moyes perde anche Ndiaye per infortunio. L'Everton, però, non molla e nella ripresa crea più di un pericolo dalle parti dell'estremo difensore dei Reds, con Doucoure, prima, e Brantwhaite, poi. Superato il momento difficile, gli ospiti tornano a spingere e al minuto 73 completano la rimonta con il solito Salah, che deposita in rete il pallone dell'1-2. Esultanza sfrenata con Darwin Nunez e gol che sembra significare +9 sull'Arsenal di Arteta. Al 98', succede di tutto: i padroni di casa realizzano il definitivo 2-2 con Tarkowski, attendendo per circa due minuti l'ok del Var, chiamato a verificare la posizione di Doucoure sugli sviluppi dell'azione. Gol regolare e finale che andrà dritto negli annali della stracittadina. I Reds, dal canto loro, restano in testa alla classifica a +7 sull'Arsenal di Arteta.