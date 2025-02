Re Carlo fa una gaffe con Son davanti a tutti: la domanda provoca l'imbarazzo generale

Momenti di imbarazzo in casa Tottenham. Son , il capitano e simbolo della squadra, però è andato in dribbling a parole davanti alle domande di Re Carlo , che ha fatto visita allo stadio del club londinese. Tra il sudcoreano e il Re c'è stato un botta e risposta davanti alle telecamere e sotto lo sguardo del presidente Levy. "Contro chi giocherete questo weekend?", ha detto Re Carlo. "Giocheremo contro lo United, il Manchester United", ha risposto Son. Ancora: "Di sabato?". "No, di domenica". Poi la gaffe incredibile.

Son e la figuraccia di Re Carlo prima Tottenham-Manchester United

"La squadra è in buon momento?", ha aggiunto Sua Maestà. Son è riuscito a cavarsela nonostante tutto: "Siamo in un momento difficile, ma stiamo lavorando duramente". Senza volerlo e senza informarsi più di tanto sul calcio inglese, Re Carlo ha toccato un nervo scoperto. Il Tottenham, infatti, sta vivendo ua stagione che dire complicata è poco. La squadra non vince in campionato da quattro partite consecutive e la classifica è nerissima: Son e compagni occupano attualmente la 14esima posizione in Premier League e sono in ritardo anche rispetto al Manchester United. La qualificiazione alle coppe sembra un miraggio. L'annata ha preso una brutta piega e Re Carlo involontariamente ci ha messo sopra un bel carico.