Premier League, Brighton-Chelsea 3-0: gol di Mitoma e doppietta di Minteh, nuovo stop per Maresca

BRIGHTON (INGHILTERRA) - Seconda sconfitta esterna consecutiva e pesante stop per il Chelsea di Enzo Maresca , che nell'anticipo della 25ª giornata di Premier League è stato sconfitto 3-0 a Brighton e vede ora il quarto posto a rischio (i 'Blues' restano a +2 su Manchester City e Newcastle che si affronteranno nello scontro diretto di domani, 15 febbraio). Vittoria importante invece per l a formazione di Fabian Hurzeler, che riparte dopo due sconfitte consecutive (e soprattutto dopo l'ultimo clamoroso 7-0 incassato nel turno precedente sul campo del Nottingham Forest ) rilanciando così la sua corsa a un posto in Europa.

Brighton-Chelsea 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

Mitoma e doppietta di Minteh: Chelsea ko a Brighton

A fare la partita sono gli ospiti ma il Brighton si difende con ordine, senza lasciare occasioni ai 'Blues' e colpendo prima al 27' con Mitoma (servito da Verbruggen) che supera il portiere dei londinesi Jorgensen con un tiro di destro da fuori area, poi al 38' con Minteh che va a segno invece di sinistro su assist di Welbeck. Il copione non cambia nella ripresa, con il Chelsea che cerca di riaprire la partita ma viene infilato di nuovo al 63', ancora da Minteh con il sinistro e sempre su assist di Welbeck. Finisce 3-0 per i padroni di casa e salgono così a cinque le partite consecutive senza vittoria in trasferta per la squadra di Maresca (con appena 2 punti raccolti).

Premier League: la classifica

Premier League: risultati, tabellini e calendario