Marmoush show: prima tripletta con il Manchester City. L'Arsenal accorcia sul Liverpool

Dopo il tris del Brighton rifilato al Chelsea di Maresca , prosegue la 25esima giornata di Premier League . Il Manchester City torna a vincere in campionato con Marmoush che si scopre trascinatore della squadra di Guardiola : tripletta dell'egiziano contro il Newcastle , 4-0 all'Etihad con il gol finale di McAtee. Nel lunch match, l' Arsenal vince per 2-0 contro il Leicester in trasferta e accorcia sul Liverpool , in attesa della gara di domenica dei Reds contro il Wolverhampton.

Poker del City contro il Newcastle. L'Arsenal in emergenza strappa tre punti preziosi

Gunners in grande emergenza in attacco con gli infortuni di Gabriel Jesus, Havertz, Saka e Martinelli. Si riadatta con Trossard riferimento centrale, ma a regalare i tre punti preziosi è Mikel Merino. Lo spagnolo nel giro di sei minuti ha risolto la pratica con una doppietta, dall'81' all'87'. Ora il distacco con il Liverpool diminuisce a 4 punti. Leicester che rimane al penultimo posto e accumula la terza sconfitta consecutiva in tutte le competizioni. Rientra in zona Champions il City grazie al 4-0 contro il Newcastle. Omar Marmoush trova i suoi primi gol con la maglia dei Citizens: tripletta maturata tutta nel primo tempo per l'egiziano arrivato a gennaio dall'Eintracht Francoforte. Chiude il poker il gol di McAtee.

Si ferma il Nottingham Forest. Juric perde contro il Bournemouth

City che rientra tra le prime quattro, ma il Bournemouth rimane a stretta distanza. 3-1 il risultato finale contro il Southampton di Juric: Christie e Ouattara in due minuti nel primo tempo mettono la sfida in discesa. Sulemana prova a riaprirla nel finale, ma Tavernier chiude definitivamente i discorsi. Si ferma invece il Nottingham Forest che perde per 2-1 contro il Fulham: Smith-Rowe e Bassey per i londinesi, Wood per gli ospiti. Forest che rimane comunque al terzo posto in classifica. Delap risponde a Watkins e l'Ipswich, in 10 dal 40' del primo tempo per l'espulsione dell'ex Napoli Tuanzebe, strappa un pareggio d'oro in casa dell'Aston Villa. Vittoria esterna del Brentford contro il West Ham grazie al gol decisivo di Schade. La domenica di Premier League si chiuderà con la sfida tra Crystal Palace ed Everton, in campo alle 18:30.