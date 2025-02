Premier League, poker del Brentford al Leicester: Van Nistelrooy travolto

LEICESTER (INGHILTERRA) - Terza vittoria esterna consecutiva per il Brentford che travolge 4-0 il Leicester al 'King Power Stadium'. Nell'anticipo del venerdì, valevole per la 26esima giornata di Premier League, le 'Bees' mettono una seria ipoteca sui tre punti già nel primo tempo grazie alle reti di Wissa (17'), Mbeumo (27') e Norgaard (32'). Nella ripresa arriva anche il poker di Carvalho (89') che cala il poker ospite e apre ufficialmente la crisi delle 'Foxes' di mister Van Nistelrooy, inchiodato in penultima posizione a pari punti con l'Ipswich (17).Tre punti importanti invece per la squadra di Frank che aggancia al decimo posto il Brighton a 37 punti e prenota la salvezza.