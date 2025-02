Premier, lo United frena ancora: solo un pari in rimonta con l'Everton

Il sabato della 26ª giornata di Premier League si apre con un pareggio in rimonta del Manchester United, che non riesce ad uscire dalla profonda crisi di risultati. Sul campo dell'Everton i Red Devils di Amorim pareggiano per 2-2: padroni di casa avanti di due reti nel primo tempo con l'ex Udinese Beto e Doucouré, poi nella ripresa la rimonta grazie alle reti di Bruno Fernandes (72°) e Ugarte (80°). Nel finale la gara poteva cambiare nuovamente in favore dell'Everton con un calcio di rigore, poi revocato dal Var. Con questo risultato (una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque) il Manchester United di Amorim si ferma al quindicesimo posto con 30 punti, dietro proprio all'Everton a quota 31.