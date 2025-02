Liverpool, Salah show contro il Manchester City: titolo più vicino. Il Newcastle cala il poker 

ROMA - Non è mancato lo spettacolo nei due big-match della 26ª giornata di Premier League , che si è chiusa oggi con la sfida tra il Manchester City di Pep Guardiola (reduce dai playoff di Champions League persi contro il Real Madrid) e il Liverpool capolista , andata in scena dopo quella tra le sorprendenti formazioni di Newcastle e Nottingham Forest.

City-Liverpool 0-2: Salah trascina i Reds

Il Liverpool non si ferma più e consolida il primo posto nella classifica di Premier League. I Reds, infatti, hanno sbancato il campo del Manchester City con il punteggio di 2-0 segnando i due gol nei primi 37 minuti. Salah sblocca la sfida, poi l'egiziano ex Roma serve l'assist per il raddoppio di Szoboszlai. Uno show assoluto, basti pensare che la capolista si è vista anche annullare il tris a inizio ripresa. Male il City di Guardiola, incapace di segnare, anche perché Haaland era assente. Il Liverpool, alla luce di questo successo, resta primo con 64 punti, a +11 sull'Arsenal, e sembra involato verso il titolo. Il City, invece, è quarto a 44 punti, gli stessi del Newcastle.

Newcastle-Nottingham Forest 4-3: show al St. James' Park

Importante successo interno del Newcastle: 4-3 al Nottingham Forest terzo in classifica e ingresso a pieno titolo nella lotta per un posto in Champions League. Al 'St. James' Park' primo tempo intenso, aperto dal gol del vantaggio degli ospiti firmato da Hudson-Odoi (6'). Pronta la risposta dei padroni di casa, che hanno chiuso la prima frazione avanti per 4-1 grazie alla doppietta di Isak (con un gol su rigore) e alle reti di Miley e Murphy. Nel secondo tempo il Nottingham Forest ha accorciato le distanze con l'ex Fiorentina Milenkovic e con Yates, ma il Newcastle ha 'tenuto' nel finale e conquistato così tre punti pesantissimi. Tra i padroni di casa in campo anche il centrocampista azzurro Tonali, entrato al 25' della ripresa.

