Juric, il Southampton affonda: numeri da incubo, retrocessione sempre più vicina

SOUTHAMPTON (Inghilterra) - Una stagione da dimenticare per Ivan Juric , ex tecnico della Roma e oggi allenatore del Southampton. Dopo l’esonero incassato dal club giallorosso, Juric aveva trovato un inaspettato ingaggio in Premier League , ma a due mesi di distanza dal suo arrivo, anche i dirigenti inglesi sembrano essersi pentiti della scelta effettuata. L’allenatore di Spalato aveva esordito con i Saints il giorno di Santo Stefano, subendo una sconfitta casalinga contro il West Ham. Ma dopo il Boxing Day, le cose non sono migliorate, e i numeri certificano un clamoroso fallimento da parte del tecnico croato che ora rischia di incassare il secondo esonero stagionale.

Juric, i numeri sono impietosi

Da quando è alla guida del Southampton, Ivan Juric ha conquistato soltanto tre punti in nove partite, e dopo l’esordio vincente in FA Cup contro lo Swansea, è stato eliminato dalla competizione per mano del Burnley, capace di vincere in trasferta al St Mary's Stadium. In campionato il cammino della formazione allenata da Juric è disastroso: con il croato in panchina la squadra in campionato ha perso otto delle nove partite disputate, incassando 25 gol. Il Southampton è ultimo in classifica con nove punti, e il distacco dalla quart’ultima è di 13 punti. La prossima partita in programma domani a Londra contro il Chelsea rischia di chiudere anticipatamente l’esperienza di Juric al Southampton: i tifosi da tempo chiedono il suo esonero.