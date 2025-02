Premier League, il Chelsea torna quarto: poker al Southampton di Juric

LONDRA (REGNO UNITO ) - Il Chelsea irrompe nuovamente in zona Champions League, sorpassando il Manchester City e prendendosi momentaneamente il quarto posto in classifica, grazie al netto successo di Stamford Bridge sul Southampton di Juric , sempre più fanalino di coda. Tutto troppo facile per i Blues di Maresca che colpiscono tre volte già nel primo tempo con Nkunku, Neto e Colwill. Nel cuore della ripresa il poker di Cucurella.

Crollo Aston Villa, sorpasso Brighton, aggancio Fulham

Negli altri match in programma per la 27ª giornata, crollo dell'Aston Villa, sconfitta a Londra dal Crystal Palace. Padroni di casa avanti con Sarr nel primo tempo, pari ospite ad inizio ripresa con Rogers, poi Mateta, ancora Sarr e Nketiah per il 4-1 finale. Ne approfittano il Brighton, che pur soffrendo piega 2-1 il Bournemouth con i gol di Joao Pedro e Welbeck a cavallo del momentaneo pari dell'ex romanista Kluivert, ed il Fulham, che passa 2-1 sul campo dei Wolves, con le reti di Sessegnon e di Rodrigo Muniz dopo il momentaneo pari di Joao Gomes.

