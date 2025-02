Juric peggior tecnico nella storia della Premier, distrutto in Inghilterra: "Ha meno chance di..."

Lo humor inglese viene fuori quando uno meno se lo aspetta, anche in quei momenti bui in cui scherzare sembra impossibile. Come dopo la quarta sconfitta consecutiva del Southampton , crollato 4-0 sotto i colpi di un Chelsea non in ottimo stato di forma. La squadra di Enzo Maresca arrivava da tre ko di fila considerando anche l'FA Cup (doppia sfida campionato e coppa con il Brighton e Aston Villa ) che l'avevano fatta scendere al sesto posto: la vittoria contro gli uomini di Ivan Juric permette ai Blues di riaffacciarsi in zona Europa . E all'ex tecnico della Roma di sprofondare sempre più all'ultimo posto in classifica, a 9 punti, staccato di ben 8 lunghezze dal penultimo Leicester e 13 dalla zona salvezza . "Stanno andando incontro a una delle peggiori stagioni nella storia della Premier League - scrive il Daily Mail - motivo per cui i bookmakers ritengono che le loro chance di salvarsi sotto la guida di Ivan Juric siano le stesse di vedere David Beckham come prossimo James Bond o Meghan Markle presidente degli Stati Uniti". Ma quanto c'è di vero nelle parole ironiche della stampa d'Oltremanica?

In Inghilterra distruggono Juric: il record negativo del Southampton

I numeri di Juric sulla panchina del Southampton sono impietosi: in dodici partite, l'ex allenatore della Roma ha collezionato dieci sconfitte e due sole vittorie, con lo Swansea nel terzo turno di FA Cup (poi sarà eliminato dal Burnley) e in casa dell'Ipswich terzultimo in campionato. A onor del vero, il Southampton viaggiava a ritmi da retrocessione anche prima dell'arrivo di Juric in panchina, ma il ruolino di marcia non è cambiato granché con la sua venuta, anzi, i ko consecutivi ora sono arrivati a cifra quattro: un febbraio nero per quello che, dati alla mano, i media inglesi hanno incoronato come il peggior allenatore nella storia della Premier con almeno dieci partite all'attivo. I numeri certificano un primato infame: con 0,3 punti a partita racimolati fin qui, peggio di lui non c'è mai stato nessuno. E se i tifosi si disperano per un record non certo lusinghiero, sembra svanita ormai per sempre anche la speranza di lottare per una salvezza che più che un miraggio sembra ora un miracolo.