Premier League, Liverpool in fuga: Slot a +13 sull'Arsenal. Ok City e United

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Prosegue senza soste la cavalcata del Liverpool . Nel turno infrasettimanale (27esima giornata) di Premier League , i ' Reds ' battono 2-0 ad ' Anfield ' il Newcastle ( Tonali titolare, sostituito da Miley al 69'): decisive le reti di Szoboszlai all'11' del primo tempo su assist di Luis Diaz e di Mac Allister , al 63', imbeccato dal solito Salah . Un risultato fondamentale per la corsa al titolo : Slot va in fuga, a +13 (con una partita in più) sull' Arsenal di Arteta bloccato sullo 0-0 al ' City Ground ' contro i padroni di casa del Nottingham Forest . Reduci dal pesante ko interno contro il West Ham , i ' Gunners ' di Calafiori (partito titolare, ammonito al 3' e sostituito a inizio ripresa) non riescono a sfondare il muro dei ' Reds ' di Espirito Santo e fanno solo un piccolo passo in avanti in classifica, salendo a quota 54 punti. Punto prezioso invece per il Forest che si conferma al terzo posto a 48 punti.

Liverpool-Newcastle 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Nottingham Forest-Arsenal 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

Haaland lancia Guardiola, United ok a fatica: Dorgu espulso

Al quarto posto in classifica, a 47 punti, c'è invece il Manchester City corsaro a Londra contro il Tottenham (1-0). Trascinati dal gol di Haaland al 12' su assist di Doku (20° centro stagionale per il norvegese in Premier League) i 'Citizens' tornano al successo in trasferta dopo oltre un mese (6-0 sul campo dell'Ipswich il 19 gennaio, ndr) e rafforzano la loro candidatura nella lotta alla qualificazione in Champions League. Sorride anche il Manchester United: i 'Red Devils' agganciano gli 'Spurs' al 13° posto, a 33 punti, grazie al sofferto 3-2 inflitto all'Ipswich. A 'Old Trafford' succede di tutto: Philogene, al 4', sfrutta l'harakiri della difesa dello United (clamoroso retropassaggio di Dorgu con Onana fuori dai pali) e porta avanti gli ospiti che subiscono la rimonta dei padroni di casa che passano al 22' con l'autogol di Morsy e con il gol al 26' dell'ex Juve De Ligt. Al 43' altra follia dell'ex Lecce che commette un intervento killer su Hutchinson e viene espulso. L'Ipswich ne approfitta e pareggia i conti in pieno recupero ancora con Philogene (45+2') che mette a segno la sua personale doppietta. A inizio ripresa (47') ci pensa Maguire a segnare il gol del decisivo 3-2 per lo United. Nell'altro match di serata, 1-1 tra Brentford ed Everton: Wissa (45+4') illude le 'Bees', raggiunte nella ripresa da O'Brien (77').

Tottenham-Manchester City 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Manchester United-Ipswich 3-2: cronaca, tabellino e statistiche