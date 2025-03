Grealish apparentemente ubriaco all'uscita di un pub, il video finisce sui social

NEWCASTLE (Inghilterra) - Jack Grealish c’è cascato di nuovo. Il giocatore del Manchester City è stato immortalato in un video con una bottiglia di birra in mano e l’andatura incerta. Non è la prima volta che l’attaccante viene intercettato in atteggiamenti lontani anni luce dal codice deontologico del calciatore professionista. Passi per i festeggiamenti alcolici dopo la vittoria della Champions League, in cui venne ripreso in uno stato di evidente ebrezza alcolica, ma gli episodi che si sono susseguiti al trionfo europeo della squadra di Guardiola a questo punto lasciano pensare a un vero e proprio problema.