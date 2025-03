Everton, rivoluzione Friedkin: nominato il nuovo Ceo, è ufficiale. Via altri due dirigenti

Rivoluzione Everton: Kinnear nuovo CEO

"Angus Kinnear è uno dei principali dirigenti inglesi" ha dichiarato Marc Watts, presidente esecutivo dell'Everton, nel comunicato ufficiale. In questo, il club ha annunciato di star già pianificando la prossima stagione: "Il Club passerà da un singolo Direttore del calcio a un team di leadership sportiva più ampio. La pianificazione per la finestra di mercato estiva è già in corso, guidata dal reparto sportivo e da David Moyes, e le nuove nomine saranno annunciate a tempo debito". Attualmente l'Everton si trova al sedicesimo posto in Premier League, con quindici punti di vantaggio rispetto alla zona retrocessione.