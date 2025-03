Premier League, il Manchester City scivola a Nottingham: Guardiola frena ancora

L'altalena di risultati del Manchester City continua con una sconfitta: 1-0 per il Nottingham Forest al City Ground nello scontro diretto in zona Champions; nella gara valida per la ventottesima giornata di Premier League. Partita bloccata e con poche emozioni, fatta eccezione per il palo colpito da Nico Gonzalez al 14' con un tiro dalla distanza e per un paio di conclusioni pericolose, di Dominguez e Wood nel primo tempo e di Hudson-Odoi nella ripresa, parate da Ederson. Quando il match sembrava destinato a concludersi a reti inviolate, all'83', è arrivata la rete decisiva. L'ha messa a segno proprio Hudson-Odoi con un destro all'angolino su assist di Gibbs-White. Guardiola non è riuscito a dare continuità all'1-0 in trasferta a Londra contro il Tottenham: resta momentaneamente quarto in classifica, con 48 punti. Quattro in meno del Nottingham Forest, terzo: gli uomini di Nuno Espirito Santo hanno interrotto a quota tre la striscia di partite senza vittorie.