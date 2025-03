Premier League, il Chelsea vince e sorpassa il City: Cucurella stende il Leicester

Chelsea-Leicester 1-0 e Tottenham-Bournemouth 2-2. La domenica di Premier League ha gol e spettacolo nei match validi per la ventottesima giornata di campionato. Secona vittoria consecutiva per gli uomini di Maresca, che battono la penultima forza in classifica e salgono al quarto posto in classifica operando il sorpasso ai danni del Manchester City. Rigore sbagliato da Palmer al 22', gara decisa da una rete di Cuccurella all'ora di gioco.