Il Liverpool fa sei cambi ma non viene penalizzato: il motivo

Nella partita di Premier League tra Liverpool e Southampton ( vinta dai Reds 3-1 ) è accaduto un episodio molto raro che ha confuso anche alcuni giocatori. All'89' Slot effettua una sostituzione facendo entrare Quansah , ma Salah si accorge che è la sesta , e questo comporterebbe una sconfitta a tavolino (come successe quattro anni fa in Coppa Italia alla Roma di Paulo Fonseca contro lo Spezia), quindi va subito a parlare con l'arbitro per evitare guai. Il direttore di gara però spiega all'egiziano che il Liverpool non sta commettendo nessuna infrazione : il sesto cambio è consentito grazie a un evento accaduto nel primo tempo.

La regola che permette il sesto cambio

La regola è quasi sconosciuta perfino ai giocatori stessi: entrambe le squadre possono effettuare una sostituzione in più se un calciatore in campo subisce una commozione cerebrale, proprio ciò che è successo al difensore del Southampton Jan Bednarek al 19', e per mantenere l'equilibro anche il Liverpool ha potuto sfruttare un sesto cambio. Sospiro di sollievo per Salah, che non conosceva la regola e temeva che i Reds potessero subire una penalizzazione in una gara ormai ampiamente chiusa contro il club di Juric ultimo in classifica.