Michail Antonio torna allo stadio dopo l'incidente: l'accoglienza del West Ham è commovente

LONDRA (INGHILTERRA) - Emozionante e coinvolgente : è la fedele descrizione del pre-partita di West Ham-Newcastle , monday night che ha chiuso la 28esima giornata di Premier League . Il risultato finale ( 1-0 per i ' Magpies ' firmato Bruno Guimaraes ) è passato decisamente in secondo piano . Il motivo? I padroni di casa hanno potuto infatti contare sulla presenza di un tifoso speciale , l'attaccante anglo-giamaicano Michael Antonio .

West Ham, Antonio allo stadio 4 mesi dopo l'incidente: l'accoglienza è commovente

Dopo il terribile incidente a bordo della sua Ferrari dello scorso 7 dicembre e oltre un mese passato in ospedale a seguito dell'operazione, il classe 1990 è tornato al London Stadium per salutare i suoi tifosi prima della gara contro la formazione di Eddie Howe. "Quattro mesi fa lo aspettavamo guarito mentre era in un letto d'ospedale e da allora ha dimostrato la forza, la resilienza e il carattere che lo caratterizzano", il commovente messaggio dello speaker degli Hammers. "E stasera si è riunito alla sua famiglia del West Ham. Per favore, mostrate il vostro amore e supporto per il nostro miglior marcatore di sempre della Premier League, il nostro numero 9: Michail Antonio!", seguito dal boato e dagli applausi, scroscianti, dei 68mila tifosi al momento dell'ingresso in campo di Michail.

West Ham, Antonio torna allo stadio: a stento trattiene le lacrime

Il 34enne attaccante, al West Ham dall'estate 2015, è entrato in campo visibilmente commosso, ha guardato e salutato ciascuna delle quattro tribune dello stadio sulle note dell'inno degli Hammers, 'I'm Forever Blowing Bubbles', quasi 'abbracciato' dalle celebri bolle di sapone che accompagnano, come da tradizione, l'ingresso della squadra sul terreno di gioco. Antonio, ancora oggi in piena convalescenza dopo il terribile incidente che poteva costargli la vita, ha poi ricambiato l'affetto dei suoi tifosi rivolgendo loro un lungo applauso. Il 34enne attaccante anglo-giamaicano è infatti uno dei simboli della storia recente degli Hammers, con i quali ha vinto la Conference League 2023 nella finale di Praga contro la Fiorentina.