Premier League: solo un pari per il Manchester City, vola il Nottingham Forest

ROMA - Gol ed emozioni nelle cinque partite disputate oggi (15 marzo) in Premier League e valide per la 29ª giornata , che il 19 febbraio aveva già visto andare in scena in anticipo il match tra Aston Villa e la capolista Liverpool (finito 2-2 a Birmingham) .

Solo un pari per il City, vola il Nottingham Forest

Pari casalingo per il Manchester City, che dopo il ko della settimana scorsa a Nottingham non riesce ad andare al di là del 2-2 contro il Brighton: due volte avanti con Haaland su rigore (11') e poi con Marmoush (39'), i campioni d'Inghilterra si fanno riprendere prima da Estupinan (21') e poi a inizio ripresa su autogol di Khusanov (48'). Solo un punto dunque per la squadra di Pep Guardiola (reduce da una polemica a distanza con Fabio Capello) che manca così il sorpasso sul Chelsea quarto in classifica, ora a +1 e impegnato domani (16 marzo) nel derby londinese sul campo dell'Arsenal secondo della classe. Consolida invece il terzo posto il Nottingham Forest, che supera 4-2 a domicilio l'Ipswich: decisivi i gol di Elanga (doppietta), dell'ex fiorentino Milenkovic e di Jota Silva, mentre non bastano ai padroni di casa i guizzi dell'ex napoletano Cajuste e di Hirst.

Ko per il Bournemouth e per il Southampton di Juric, 1-1 tra Everton e West Ham

Manca l'aggancio alla zona Europa il Bournemouth di Huijsen (titolare dopo l'attacco via stampa alla Juve) e di Kluivert, anche lui ex Roma, battuto 2-1 tra le mura amiche dal Brentford: padroni di casa avanti al 17' grazie all'autorete di Janelt ma poi ribaltati dai gol di Wissa (30') e Norgaard (71'). O'Brien risponde invece a Soucek nell'1-1 tra l'Everton dei Friedkin e il West Ham, mentre una splendida doppietta di Larsen consente al Wolverhampton di passare per 2-1 sul campo del fanalino di coda Southampton, a cui non basta Onuachu per evitare la quinta sconfitta consecutiva (l'undicesima nelle 12 partite di Premier League giocate con l'ex tecnico romanista Ivan Juric in panchina).

