Carabao Cup, storico successo del Newcastle di Tonali. Chiesa non basta al Liverpool

LONDRA (REGNO UNITO) - Settimana da incubo per il Liverpool, che dopo la traumatica eliminazione dalla Champions League ai rigori contro il Psg di Donnarumma, perde anche la finale di EFL Cup, al secolo Carabao Cup, contro il Newcastle di Sandro Tonali. Successo storico per i Megpies, che mai avevano vinto la Coppa di Lega inglese e che non alzavano un trofeo dalla Coppa delle Fiere del 1969 e in patria dall'unico titolo conquistato fin qui, la FA Cup del 1955. A Wembley successo per 2-1 strameritato dalla squadra di Howe, che colpisce a cavallo dei due tempi con Burn e Isak, mentre arriva troppo tardi il gol di Federico Chiesa per la bandiera dei Reds. Alla squadra di Slot resta comunque una Premier stradominata da condurre in porto.