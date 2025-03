Premier League, l'Arsenal batte il Chelsea nel derby di Londra

Arsenal, contro il Chelsea decide Merino

La squadra di Arteta conquista tre punti preziosi nel derby d Londra battendo di misura il Chelsea. L’avvio dei padroni di casa è veemente, Timber - sugli sviluppi di un corner - ha subito l’occasione giusta per firmare il vantaggio, ma il suo colpo di testa non trova lo specchio della porta. Pochi istanti dopo Trossard si presenta da solo davanti a Sanchez fallendo il bersaglio. La pressione dei Gunners è costante, Martinelli minaccia ancora la porta del Chelsea impegnando ancora Sanchez. Al 20’ arriva il gol che decide la partita: corner di Odegaard e stacco imperioso di Mikel Merino che di testa firma il vantaggio della squadra di Arteta. La reazione degli ospiti è racchiusa in una conclusione centrale di Cucurella che non impensierisce più di tanto Raya. Nella ripresa i Blues tornano a essere minacciosi dalle parti di con un tiro d Pedro Neto. L’Arsenal riprende in mano la partita e sfiora il raddoppio ancora con Merino che trova il portiere Sanchez sulla propria strada. L’estremo difensore del Chelsea è ancora protagonista su una conclusione insidiosa di Odegaard. A cinque minuti dal termine, gli ospiti hanno l’occasione per riportare in equilibrio la partita, ma sul colpo di testa di Cucurella, Raya salva la propria porta con un intervento strepitoso.

Il Tottenham crolla contro il Fulham

Continua il periodo negativo del Tottenham che incassa la quindicesima sconfitta in campionato per mano del Fulham. La squadra di Postecoglou paga le fatiche di Europa League e offre una prestazione incolore. Le due reti dei padroni di casa arrivano entrambe nella ripresa: Rodrigo Muniz sblocca il risultato al 78’ sfruttando al meglio un assist di Pereira, a ridosso del novantesimo arriva il raddoppio di Sessegnon. Grazie a questo successo il Fulham sale a quota 45 punti, a due sole lunghezze di distanza dal sesto posto occupato dal Newcastle.

Il Manchester United passa a Leicester

Il Leicester incassa la sesta sconfitta consecutiva in campionato e si appresta a lasciare la Premier League. Il Manchester United di Amorim vince in trasferta certificando la virtuale retrocessione dei padroni di casa, relegati al penultimo posto a nove lunghezze dalla zona salvezza. Il Manchester United sin dall’inizio si affaccia minaccioso nella metà campo avversaria, al 24’ Eriksen calcia dal limite colpendo il palo. Il vantaggio dei Red Devils arriva a ridosso della mezz’ora: l’ex atalantino Hojlund approfitta di un buon assist da parte di Bruno Fernandes e batte il portiere Hermansen con un rasoterra chirurgico. A metà ripresa gli ospiti trovano il raddoppio: Bruno Fernandes premia il taglio di Garnacho che arriva davanti al portiere Hermansen e lo supera con una precisa conclusione nell’angolo. Al novantesimo arriva il terzo gol degli ospiti che porta la firma di Bruno Fernandes.

