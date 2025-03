Chiesa brilla in Coppa ma gioca poco: i tifosi del Liverpool fanno partire una protesta social

Il Liverpool ci ha messo una manciata di settimane per far cambiare il giudizio sulla propria stagione da spettacolare a sotto le aspettative. L'ampio margine in Premier League sull' Arsenal secondo fa ben sperare per la squadra di Arne Slot , ma pesano le eliminazioni da tutte le coppe. Prima l'uscita dall' Fa Cup contro il modesto Plymouth, ultimo in Championship, poi quella ai rigori agli ottavi di Champions League contro il Paris Saint-Germain e infine la sconfitta nella finale di Carabao Cup contro il Newcastle . Ai Reds è stata recrimanata una prestazione di gran lunga al di sotto delle aspettative, quasi svogliata, tranne che per un giocatore: Federico Chiesa .

"Fate giocare Chiesa": la protesta social dei tifosi del Liverpool

Nonostante si sia integrato bene con i compagni che sui social non perdono occasioni per pubblicare video con lui, l'ex Juve non è tra le prime scelte di Slot, spesso neanche nelle seconde. Dal suo arrivo in estate ha racimolato appena 11 presenze tra campionato, Fa Cup, Carabao Cup e Champions League, per un totale di 387 minuti. Appena tre le volte in cui è partito titolare, e mai in campionato. Finora in tutte le competizioni ha totalizzato due assist e due gol, uno di questi proprio nella finale di Carabao Cup contro il Newcastle. L'italiano, entrato al 74' al posto di Gravenberch, ha dato una scossa alla squadra tentando più di tutti la rimonta. Un prestazione che non è passata inosservata, specialmente dai tifosi dei Reds, molto delusi per la prova generale della squadra. Sui vari social, specialmente TikTok, è partita una protesta dei supporters per far giocare di più Federico Chiesa. Non si spiegano perché stia giocando così poco nonostante l'impegno e la qualità che porta ogni volta che entra. "È stato l'unico che aveva veramente voglia di vincere": così ha commentato uno dei tifosi con un video. Chissà che dopo la finale di Carabao Cup, Slot non abbia aperto gli occhi su di lui.