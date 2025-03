Premier League, anticipata l'apertura del mercato in vista del Mondiale per Club

Anche le naturali rigidità inglesi si ammorbidiscono in vista della grande novità del 2025, che vedrà la nascita del primo Mondiale per Club a 32 squadre. E per venire incontro ai club della Premier League che tra la fine di una stagione e l'inizio di un'altra parteciperanno al torneo estivo, hanno acconsentito ad introdurre una variazione riguardo il calciomercato.

Apertura anticipata

La Coppa del Mondo per squadre di club si terrà negli Stati Uniti dal prossimo 15 giugno al 13 luglio, un periodo nel quale solitamente i calciatori, in assenza degli impegni extra con le rispettive nazionali, riposano e ricaricano le batterie in vistra della nuova stagione o sono concentrati sul calciomercato. E proprio in vista di defezioni e trasferimenti, le square di Premier League hanno votato per deliberare che sarà possibile godere di una finestra anticipata della campagna trasferimenti, che aprirà i battenti tra l'1 e il 10 giugno per consentire ai club partecipanti al Mondiale per Club di ridisegnare ad hoc le proprie rose. Restano invece ferme le date 'canoniche' del calciomercato inglese, che aprirà regolarmente il 16 giugno, per chiudere il 1° settembre.