Premier League, lo United si ferma ancora. L'Arsenal batte il Fulham

Guizzo salvezza del Wolverhampton, Elanga stende il Manchester United

Tre punti che sanno di ipoteca sulla salvezza quelli conquistati dal Wolverhampton contro il West Ham: 1-0. Di Strand Larsen al 21' il sigillo risolutivo. Salgono temporaneamente a dodici i punti di vantaggio su Ipswich e Leicester, appiate al terzultimo posto. Il Manchester United è caduto in trasferta contro il Nottingham Forest: Elanga al 5' è bastato ai padroni di casa per consolidarsi come terza forza del campionato costringendo i Red Devils a interrompere la propria striscia di quattro risultati utili consecutivi.