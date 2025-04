Premier League, l'annuncio sul fuorigioco semiautomatico: quando scatta la novità

ROMA - Il fuorigioco semiautomatico sta per diventare la normalità nel calcio inglese, dove è pronto a sbarcare anche in Premier League dopo essere già stato utilizzato per la prima volta in sette delle otto partite del quinto turno della FA Cup a marzo.

Fuorigioco semiautomatico, l'annuncio della Premier League

Lo ha annunciato la stessa lega inglese, rendendo nota l'introduzione della nuova tecnologia (che automatizza gli elementi chiave del processo decisionale del fuorigioco per supportare il Var)a partire dal 12 aprile, in occasione della 32ª giornata di campionato.Il fuorigioco semiautomatico è stato utilizzato per la prima volta a livello d'élite nella Coppa del Mondo 2022 in Qatar ed è utilizzato in Champions League, Serie A e La Liga. La Premier League ha lavorato con Professional Game Match Officials Ltd e Genius Sports per sviluppare la tecnologia.