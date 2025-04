Juric sconsolato con il Southampton, le parole sono da brividi: "Spero che..."

ROMA - Un’avventura da dimenticare quella di Ivan Juric sulla panchina del Southampton. Dopo l’esperienza alla Roma è volato subito in Inghilterra. Lì le cose non si sono messe bene fin dall’inizio. E ora la situazione è molto delicata. La squadra inglese è ultima con appena 9 punti in 29 giornate. La salvezza appare come un miraggio. Ma c’è ancora un obiettivo all’orizzonte.