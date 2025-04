Intervista straziante dopo il gol, la star della Premier trattiene a fatica le lacrime: “È difficile…”

Jack Grealish ha finalmente ritrovato la via del gol in Premier League, contribuendo alla vittoria del Manchester City contro il Leicester per 2-0. Per l’ala inglese, il gol è arrivato in una giornata particolarmente significativa. Era infatti dal 16 dicembre 2023 che Grealish non segnava in campionato, e il suo ritorno al gol è avvenuto proprio il 2 aprile, una data speciale per lui e la sua famiglia.