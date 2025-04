Vicario furioso dopo la sconfitta del Tottenham con il Chelsea: “Gesti verso i tifosi e poi il colpo violento al tunnel”

Ennesima sconfitta stagionale per il Tottenham. Nel derby di Londra contro il Chelsea è arrivato il sedicesimo ko in Premier League per gli Spurs, che attualmente si ritrovano così al quattordicesimo posto in classifica. Una situazione non gradita dai tifosi. I pochi rimasti a Stamford Bridge hanno mostrato il loro stato d'animo. Cosa non gradita a Vicario, che si è rivolto a loro al triplice fischio.