Disastro Juric, retrocessione record col Southampton ma lui se la prende con i giocatori. E poi quella frase sui tifosi... 

Un record negativo , quello conquistato da Ivan Juric in Premier League. In seguito alla sconfitta sul campo del Tottenham, il Southampton è retrocesso in Championship con sette giornate di anticipo . Irraggiungibile il Wolverhampton quart'ultimo. Appena 10 i punti conquistati dal Southampton in 31 partite , solo 4 nelle 14 sfide con Juric in panchina . Al termine della partita, l'ex allenatore della Roma ha parlato della retrocessione in conferenza stampa.

Juric: "La fisicità il nostro problema"

"Quello che ho notato da quando sono qui, quello che ci è mancato di più in questi mesi è la fisicità: la nostra è completamente diversa rispetto alle altre squadre della Premier League. Penso che la stessa cosa sia successa a Leicester e Ipswich. La differenza di fisicità tra la Championship e la Premier League è enorme". Così Juric ha parlato in conferenza stampa riguardo i propri calciatori. L'allenatore non ci va giù leggero: "Ogni persona che lavora al Southampton deve fare meglio e creare qualcosa di molto più forte rispetto a quanto fatto questa stagione". Parole di elogio, invece, per i tifosi: "Un tipo di cultura differente. Questo, persino per la mia mentalità, è qualcosa di incredibile. I tifosi mostrano amore anche in un momento come questo. La cultura del Southampton, incredibile".

I possibili record negativi del Southampton

La retrocessione a sette giornate dal termine non è l'unico record negativo che potrebbe raggiungere il Southampton. La squadra, infatti, se non dovesse fare nemmeno un punto nelle prossime partite diventerebbe quella con meno totalizzati in una stagione. Il "primato" al momento è del Derby County, 11 punti nel 2007/08. Sempre di quel Derby il maggior numero di gol incassati in campionato (89). La squadra di Juric ne ha incassati 15 in meno al momento.