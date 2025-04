Premier League, il Newcastle espugna Leicester e vede la Champions

LEICESTER (INGHILTERRA) - Nel monday night della 31ª giornata di Premier League, successo pesante per il Newcastle di Sandro Tonali, che espugna Leicester e aggancia in quarta posizione il Chelsea, scavalcando il Manchester City nella lotta per un posto in Champions League. Ennesimo ko per le Foxes, ormai destinate ad una nuova retrocessione dopo una sola stagione del massimo campionato, come il Southampton di Juric.