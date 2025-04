Manchester City, manita in rimonta al Crystal Palace: De Bruyne show

Pokerissimo in rimonta del Manchester City contro il Crystal Palace nel match che ha dato il via alla trentaduesima giornata di Premier League. Sotto 2-0, gli uomini di Guardiola hanno ribaltato il risultato conquistando la seconda vittoria nelle ultime tre partite ed il quarto risultato utile consecutivo. Tre punti che permettono di scalzare momentaneamente Chelsea e Newcastle dal quarto posto in classifica in condominio.