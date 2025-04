Dalla Roma a Roberto Baggio: c'è un club che ha festeggiato così la "giornata delle maglie da calcio"

Oggi è la "giornata mondiale delle maglie da calcio" . Il Brentford , club di Premier League , ha deciso di festeggiarla dando ampio spazio all' Italia sia per quanto riguarda la Serie A sia la Nazionale .

Roma, Milan, Inter e la dieci di Baggio protagoniste del carosello fotografico del Brentford

Dipendenti e giocatori del Brentford sono stati infatti chiamati a scegliere una maglia e a indossarla mentre svolgevano le proprie attività quotidiane. Il carosello di foto, attraverso il quale è stato documentato il variopinto momento, è aperto da maglia della Roma. C'è, però, chi ha scelto di indossare una maglia del Milan, chi dell'Inter ed ancora chi ha fatto un tuffo nel passato optando per la dieci dell'Italia di Roberto Baggio (con tanto di video a corredo). Un tributo al calcio italiano in una giornata in cui si celebra in tutte le sue tinte ed in tutti i suoi colori.