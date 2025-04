Il Liverpool batte il West Ham e avvicina il titolo. Nuova sconfitta per il Tottenham

Il Chelsea di Maresca pareggia in rimonta. Il Tottenham perde ancora

Il Chelsea resta aggrappato al treno Champions League. I Blues di Maresca evitano la sconfitta a Stamford Bridge e, dopo essere andati sotto di due reti nel primo tempo contro l'Ipswich Town terz'ultimo, in seguito ai gol di Enciso e Johnson, all'intervallo prima l'autorete di Tuanzebe accorcia le distanze, quindi il 2-2 definitivo porta la firma di Jadon Sancho, grazie al gol arrivato all'89esimo minuto. Attualmente il Chelsea è quinto in classifica, quindi in Champions League, con 54 punti, gli stessi dell'Aston Villa. Al quindicesimo posto, invece, troviamo il Tottenham. La squadra di Postecoglou perde in trasferta la sfida contro il Wolverhampton sedicesimo. Diciassettesima sconfitta per gli Spurs in stagione, questa volta per 4-2.