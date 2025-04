Premier, il City passa in trasferta contro l'Everton: la Champions è più vicina 

LONDRA (Inghilterra) - Il Manchester City trova un successo fondamentale nella corsa alla Champions League vincendo in trasferta contro l’ Everton per due a zero. Largo successo dell' Aston Villa che batte nettamente il Newcastle e si candida per un posto in Europa. Il Bournemouth pareggia con il Crystal Palace perdendo una buona occasione per avvicinarsi alla parte alta della classifica. Il Brentford si impone per 4-2 sul Brighton , il West Ham pareggia in casa con il Southampton che torna a muovere la classifica dopo l’esonero di Juric.

Everton-Manchester City 0-2

Nonostante le assenze di Haaland, Rodri e Stones, il Manchester City batte l’Everton in trasferta e si piazza momentaneamente al quarto posto superando il Nottingham Forest. La squadra di Guardiola controlla il gioco a metà campo, l’Everton prova a ripartire senza portare minacce verso la porta avversaria. La prima occasione di rilievo arriva dopo un quarto d’ora con Mathaus che impegna Pickford con un sinistro dal limite dell’area. L’Everton sfiora il vantaggio alla mezz’ora con Tarkowski che colpisce il palo sugli sviluppi di un corner con un colpo di testa fuori dalla portata del portiere Ortega. A ridosso dell’intervallo arriva la risposta del City con un sinistro di De Bruyne respinto sulla linea di porta dal difensore O’Brien. La partita è equilibrata anche nella ripresa, il City torna a minacciare la porta avversaria consuma conclusione di Savinho che Pickford intercetta con grande tempismo. La miglior occasione per gli ospiti è vanificata da Marmoush che arriva davanti al portiere e sbaglia malamente la finalizzazione. Ma gli uomini di Guardiola trovano il vantaggio a sei minuti dal termine: Bernardo innesca sulla destra Nunes, il cross al centro è un assist perfetto per O’Reilly che infila Pickford da pochi passi. Nel recupero Kovacic raddoppia con un destro dal limite che trova impreparato il portiere avversario.

Aston Villa-Newcastle 4-1

I padroni di casa sbloccano il risultato dopo appena un minuto di gioco: Tielemans serve Watckins che batte Pope grazie a una deviazione determinante di un difensore bianconero. L’Aston Villa sfrutta il momento positivo, e sfiora il raddoppio ancora con Watckins che batte a rete colpendo la traversa. Poi Pope evita il raddoppio dei padroni di casa con un grande intervento su Cash. L’Aston Villa appare in pieno controllo della partita, ma al 18’ gli ospiti pareggiano con Shar che sfrutta al meglio un assist di Barnes e con un gran colpo di testa rimette il risultato in equilibrio. Poco dopo il Newcastle torna a minacciare la porta avversaria con un gran tiro di Tonali intercettato in extremis dal portiere argentino Martinez. A metà ripresa l’Aston Villa raddoppia grazie all’olandese Maatsen, poi trova il terzo gol grazie a un’autorete di Burn. A un quarto d’ora dal termine il centrocampista belga Onana segna il quarto gol e fa gioire il Villa Park. Grazie a questo successo l’Aston Villa aggancia la sesta posizione (a pari punti con il Nottingham Forest, ma con una peggior differenza reti) alimentando il sogno di una qualificazione in Europa. Per il Newcastle un brutto ko: i bianconeri restano al terzo posto, ma con un solo punto di margine dal Manchester City, ora quarto.

Brentford-Brighton 4-2

Successo rotondo per il Brendford che batte nettamente il Brighton. I padroni di casa sbloccano dopo dieci minuti: grande giocata di Potter che verticalizza per Mbeumo, l’attaccante camerunese si presenta da solo davanti al portiere e non sbaglia. Diciassettesimo gol in campionato per il centravanti africano. Nel recupero del primo tempo arriva il pareggio degli ospiti con Welbek che sfrutta al meglio un cross di Wieffer e riporta il risultato in equilibrio con un gran colpo di testa. Ma in avvio di ripresa arriva il nuovo vantaggio per il Brentford: errore in fase di impostazione della difesa del Brighton, Mbeumo entra in possesso di palla e infila il portiere avversario con un sinistro sul secondo palo. Al 58’ arriva il terzo gol del Brentford: affondo sulla sinistra di Mbeumo e cross al centro per Wissa che calcia da pochi passi infilando ancora la porta di Verbruggen. Il Brighton, nonostante l’inferiorità numerica nell’ultima mezz’ora per l’espulsione di Joao Pedro, riapre la partita con la rete di Mitoma, ma nel recupero arriva il quarto gol del Brentford con un gran colpo di testa del danese Norgaard che archivia la partita. Nel finale apprensione per il difensore olandese Jan Paul van Hecke che si scontra con un avversario: il giocatore - dopo il colpo alla testa - è stato soccorso dai sanitari e portato in ospedale per accertamenti.

Crystal Palace-Bournemouth 0-0

Il Bournemouth compie un mezzo passo falso contro il Crystal Palace pareggiando per zero a zero. Gli ospiti perdono una grande occasione per avvicinarsi alla parte alta della classifica e per puntare alla qualificazione delle coppe europee. I padroni di casa non sfruttano la superiorità numerica per l’espulsione di Richard avvenuta per doppia ammonizione poco prima dell’intervallo, e nella ripresa non riescono a sbloccare il risultato.

West Ham-Southampton 1-1

Festa salvezza rinviata all'Olympic Stadium di Londra dove il West Ham si fa raggiungere nel finale di partita dal Southampton. I padroni di casa trovano il vantaggio in avvio di ripresa grazie a una veloce ripartenza capitalizzata al meglio da Bowen che entra in area, si accentra e batte il portiere con un sinistro indirizzato sul palo più lontano. A metà ripresa il tedesco Fullkrug segna il raddoppio, ma l’arbitro annulla la rete per la carica sul portiere in occasione del corner da cui scaturisce il gol. Ma nel recupero gli ospiti trovano il pareggio grazie al gol di Ugochukwu: il francese sfrutta un pallone vagante a centro area e batte a rete al volo beffando il portiere Areola. Festa salvezza rimandata per gli Hammers che già pregustavano l’aritmetica certezza della permanenza in Premier.

