Premier League: il Liverpool vince ma l'Arsenal rinvia la festa. United ko

Domenica di Pasqua caratterizzata da gol e spettacolo anche in Premier League, con l'Arsenal di Mikel Arteta che liquida la pratica Ipswich senza troppi problemi, approfittando anche dell'inferiorità numerica dei padroni di casa. Dopo la clamorosa rimonta in Europa League contro il Lione, il Manchester United perde in casa contro il Wolverhampton, mentre il Chelsea non sbaglia in trasferta, vincendo il derby con il Fulham. Successo anche per il Liverpool di Arne Slot, che espugna il Leicester City Stadium.