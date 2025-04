Liverpool, festa rinviata: l'Arsenal pareggia contro il Crystal Palace

Festa rinviata per il Liverpool di Slot , che avrebbe potuto già festeggiare la vittoria della Premier League in caso di sconfitta dell'Arsenal . I Gunners invece sono riusciti a strappare un pareggio contro il Crystal Palace nella 34ª giornata: 2-2 il risultato finale all'Emirates Stadium, con la squadra di Arteta a 13 punti di distanza dalla vetta.

Arsenal-Crystal Palace 2-2: tabellino e statistiche

L'Arsenal si ferma contro il Crystal Palace

Dopo il gol lampo di Kiwior in avvio, è arrivata la risposta di Eze. Prima della fine del primo tempo l'Arsenal si è riportato avanti con Trossard (42'), subendo però di nuovo il pareggio all'83' da Mateta. Un punto guadagnato da Arteta che lo porta a +6 sul Manchester City al terzo posto. Il Liverpool potrà comunque festeggiare il trionfo in questa giornata: basterà un solo punto contro il Tottenham per laurearsi ufficialmente campione.